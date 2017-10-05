Ağlayarak telefon şarj edilebilir mi?

İrlanda Limerick Üniversitesi'nden bilim insanları enteresan bir keşfe imza attı. Piezoelektrik adı verilen bir özellik sayesinde kuvars, kemik, tendon ve odun gibi bazı malzemelere uygulanan mekanik basınç sonucunda, malzemenin elektrik alanı ya da elektrik potansiyelini değiştirebileceğimiz biliniyordu.

Okyanus radarlarından cep telefonlarına birçok alanda piezoelektriği kullanılıyoruz. Bunun yanında yapılan yeni araştırmalar, gözyaşından da elektrik elde edilebileceğini ortaya koydu. Elektrik akımı bu yöntemde gözyaşı, yumurta beyazı, memelerin tükürük ve sütlerinde bulunan lizozim isimli bir proteine de baskı uygulanarak elde ediliyor.

Araştırmayı yöneten Dr. Aimee Stapleton, keşif hakkında şunları söylüyor:

Piezoelektrik hayatımızın birçok alanında kullanılıyor fakat bu proteinden de elektrik üretilebileceği daha önce keşfedilmemişti. Lizozimde, kuvarzda bulunduğu kadar çok piezoelektrik potansiyeli var. Fakat bu biyolojik bir madde olduğu için zehirli de değil ve dolayısıyla kullanım alanımız daha çok olacak, örneğin elektroaktif, anti-mikrobik medikal implantlara kılıf yapmak.

Üstelik lizozim kristallerini doğal kaynaklardan elde etmek de çok kolay. raştırmacılardan Dr. Tewfik Soulimane, Lizozimin yapısı 1965'te keşfedildi. Hatta lizozim keşfedilen ikinci protein, ilk enzim yapısı. Fakat biz ilk defa bunun piezoelektrikte kullanılabileceğini ortaya koyduk. dedi.

Bilim insanlarına göre bu keşif, birçok alanda kullanılabilir. Lizosim diğer piezoelektrik üreten maddelerin aksine zehirsiz olduğu için vücuda da girebilir. Örneğin, ileride lizozimden bir pompa, vücuttan enerji alarak ilaçların yayılmasını sağlayabilir.