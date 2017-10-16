Ahtapotların kamuflaj özelliği kopyalandı!

Çevresel etmenleri taklit etmek konusunda doğanın en gelişmiş casusu olan ahtapotlardan bu konuda daha iyisini bulmak zor. Hatta değişim yaşadıkları şey sadece renkleri değil, şekilleri de taklit edebiliyorlar. Ahtapotlar çoğu kişinin sevdiği bir görünüme sahip olmayabilirler, ancak her geçen gün bilim insanlarını şaşırtmayı başarıyorlar.

Aralarında öyle bir türü var ki, bulunduğu ortamdaki materyaller fark etmeksizin gözden kaybolabiliyor. Cornell Üniversitesi'nde görevli bilim insanları ve mühendislerden oluşan bir ekip, Massachusetts Deniz Biyolojisi Laboratuarı'ndan ahtapot uzmanı Roger Hanlon'la birlikte, hayvanların bu şok edici özelliğini taklit eden teknoloji geliştirdiler. Bu zar sadece saniyeler içerisinde saksı bitkilerini ve taşlı zeminleri taklit edebiliyor.

Askeri kamuflaj giysilerinden akıllı cihazlara kadar birçok kullanım alanı olduğu söyleniyor. Söz konusu teknolojiler arasında en çok kullanılması beklenilen alan ekranlar. Çünkü materyal, bulunduğu ortamı saniyeler içerisinde taklit edebiliyor. Teklonojinin yakın zamanda ilk olarak askeri uygulamalar için denenceği söyleniyor.