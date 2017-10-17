AirDroid ile iPhone'a kablosuz dosya atmak çok kolay!

Android'in sevilen kablosuz transfer uygulaması AirDroid, iOS'e geldi. AirDroid ile iPhone'a kablosuz olarak dosyalarınızı atabilirsiniz.

17/10/2017 10:00

Android kullanıcılarının yıllardır vazgeçilmez uygulamaları arasında yer alan AirDroid, iOS platformuna da geldi. Windows ve macOS üzerinden kablosuz olarak Android ve iOS cihaza veri transferi yapmayı sağlayan AirDroid, özellikle iPhone kullanıcılarını iTunes çilesinden kurtarıyor.

App Store'da ücretsiz olarak yer alan AirDroid'i indirdikten sonra uygulamaya mail adresiniz ile kaydolun. PC'deki internet tarayıcınızdan www.airdroid.com adresine girin ve AirDroid kimliğiniz ile giriş yapın. Tarayıcı olarak daha hızlı ve sorunsuz dosya aktarımı için Chrome kullanmanızı öneriyoruz.

iPhone'dan AirDroid uygulamasını açın ve Nearby sekmesinden PC'nizi bulun. iPhone ile PC birbirini gördükten sonra dosyalarınızı Wi-Fi üzerinden sürükle bırak yöntemi ile aktarabilirsiniz. Saniyede 20 MB'a kadar dosya aktarabilen AirDroid'in; fotoğraf, video, müzik ve diğer tüm dosya formatlarını desteklediğini belirtelim.

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    Yazar: Ender Öztürk

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