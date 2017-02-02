Apple'ın kulaklığı güncelleme aldı!

Günümüzde artık neredeyse tüm teknolojik cihazlar güncelleme alıyor. Teknoloji ve oyun dünyasında güncellemenin bu kadar yaygın ve sık olması iyi birşey olup olmadığı tartışılır. Ancak güncellemeler ile yeni özelliklerin gelmesi kullanıcıları memnun ettiği ortada. Güncelleme kervanına şimdi de Apple'ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods da katıldı.

AirPods'a sessiz sedasız gelen 3.5.1 numaralı güncelleme, kulaklığa yeni özellik kazandırmaktan çok yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olmasıyla dikkat çekiyor. AirPods'u güncellemek için ise Ayarlar>Genel>Hakkında bölümünden AirPods sürümünü kontrol etmeniz gerekiyor.

Eğer Hakkında ekranında AirPods sürümü 3.5.1'i göstermiyorsa, AirPods'u kutusuna koyun ve iPhone'a bağlayın. Kulaklık otomatik olarak güncelleme işlemini başlatacaktır.

3.3.1 olan eski AirPods sürümünde bağlantı kopması gibi bazı teknik sorular vardı. Aktarılan bilgilere göre bu güncelleme ile sorunlar ortadan kalkmış.