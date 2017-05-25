Apple'ın kulaklığı da güncelleme aldı!

Apple, iPhone 7 ile 3.5mm kulaklık girişini kaldırdığını açıkladıktan sonra kablosuz kulaklığı AirPods'u sahneye almıştı. Tamamen kablosuz yapısı ve sunduğu teknoloji ile ilgi odağı olan AirPods, tabiri caizse yok sattı. iOS cihazlar ile kapağını açar açmaz eşleşen AirPods için bugün bir güncelleme yayınlandı.

AirPods 3.7.2 güncellemesi ile kulaklığın iPhone'la eşleşme sırasında yaşanan küçük gecikme süresi ortadan kaldırıldı. Ayrıca saniyelik bağlantı kopması gibi sorunlar da bu güncelleme ile düzeltildi. AirPods kulaklığına sahipseniz; Ayarlar>Genel>Hakkında>AirPods bölümüne tıklayarak kulaklığı güncelleyebilirsiniz.

AirPods'u güncellemek için önce iPhone ile bağlantı kurmalı daha sonra kulaklıkları kutusuna koymanız gerekiyor. Ayrıca AirPods kutusunun %50'nin üzerinde şarjı olması gerekiyor. Bu koşullar sağlandığında AirPods otomatik olarak güncellenecektir.