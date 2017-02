AirPods için yeni reklamlar yayınlandı

Apple, geçtiğimiz aylarda satışa sunmuş olduğu tamamen kablosuz kulaklığı AirPods için ilk etapta Marian Hill'in Down şarkısı ile bir reklam hazırlamıştı. AirPods'u müzik notası şeklinde gösteren bu tarzdaki reklamlara bugün yenileri eklendi.

Apple United Kingdom YouTube hesabı üzerinden yayınlanan reklamlarda; The 1975'in Heart Out, Craig David & Big Narstie'nin When the Bassline Drops ve Lianne La Havas'ın Green & Gold şarkısı yer alıyor. Yine ilk AirPods reklamı gibi müzik notları şeklinde hazırlanan bu reklam filmlerini aşağıdan ve ilerleyen sayfalardan izleyebilirsiniz.