AirPods için yeni reklamlar yayınlandı

Apple, kablosuz kulaklığı AirPods için yeni reklam filmlerini yayınladı. Baştan aşağı sanat kokan yeni AirPods reklamları haberimizde.

22/02/2017 09:05

Apple, geçtiğimiz aylarda satışa sunmuş olduğu tamamen kablosuz kulaklığı AirPods için ilk etapta Marian Hill'in Down şarkısı ile bir reklam hazırlamıştı. AirPods'u müzik notası şeklinde gösteren bu tarzdaki reklamlara bugün yenileri eklendi. 

Apple United Kingdom YouTube hesabı üzerinden yayınlanan reklamlarda; The 1975'in Heart Out, Craig David & Big Narstie'nin When the Bassline Drops ve Lianne La Havas'ın Green & Gold şarkısı yer alıyor. Yine ilk AirPods reklamı gibi müzik notları şeklinde hazırlanan bu reklam filmlerini aşağıdan ve ilerleyen sayfalardan izleyebilirsiniz.

AirPods incelemesi - AirPods'a para verilir mi?

    Yazar: Ender Öztürk

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