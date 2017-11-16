Dünyanın en pahalı iPhone X standı!

iPhone 7 ile kulaklık girişini kaldıran Apple, bunu avantaja çevirmek için tamamen kablosuz kulaklığı AirPods'u satışa sunmuştu. Oldukça pratik bir çözüm sunan AirPods, uzun pil ömrü ile dikkat çekmişti. 2018'de kablosuz kutulu sürümünün piyasaya sürleceği AirPods'un, iPhone X standı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

@elfanek isimli Twitter kullanıcısı, iPhone X'i sabit tutmak için AirPods'un kasasının kullanılabileceğini gösteren bir video yayınladı. Aslında bu sadece iPhone X'e özel değil. iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri de bu yöntem ile kullanılabiliyor.

Türkiye'de 899 TL'ye satılan AirPods için şimdiye kadar ki en pahalı iPhone standı diyebiliriz. Son olarak bu yöntemin pek sağlıklı olmadığını, AirPods'un kasasının iPhone'unuzu çizebileceğini belirtelim.