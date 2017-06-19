AirQuadOne uçan dört tekerlekli bisikletiniz olabilir

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Paris Hava Fuarı'nda, Avrupa konsorsiyumu Neva Aerospace, kişisel bir VTOL (dikey kalkış ve iniş) uçakları için yeni bir konsept sunacak. AirQuadOne olarak tamamen elektrikli araç, 914 m'lik maksimum bir irtifaya erişebilmek ve 80 km/s'lik hızında seyahat edebilmek için tam dolu şarj ile 20 ila 30 dakika uçuş süresi sunacak.

Yaklaşık 500 KG ağırlığa sahip olan AirQuadOne'ın 100 KG'lık bölümünü ise sadece batarya oluşturuyor. AirQuadOne, ektrikli araç şarj istasyonlarındaki doğrudan kablo veya endüksiyon donanımı ile uyumlu olacak. Bitmiş bir pili çıkarabilecek ve tamamen şarj edilmiş bir yedek pili takabileceksiniz.

Planlar hem insanlı hem de insansız versiyonların bulunmasını ve bunların her ikisinin de 100 KG'a kadar yük taşıması yönünde. Yaklaşık bir saatlik bir uçuş süresine sahip olacak yarı-elektrikli bir hibrit modeli de olabilir. Tüm modeller, geri dönüştürülmüş karbon fiberden yapılmış bir gövdeye sahip olacak.

Neva, halihazırda itiş sağlamak için kullanılacak olan dönen örtülü elektrikli turbofanları geliştiriyor. Ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki Hafif Uçak kategorisinde uçağın sertifikalandırılabileceğini öngörüyor. Kullanıcıların, uçarken trafikle ilgili 7/24 destek verebileceği ve acil durum satcom bağlantısı yapacağı bildirildi. Ancak şu anda, ne zaman bir işleyen prototip hazır olabileceği konusunda bir söz yok.