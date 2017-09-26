Akıllı ceket üretildi!

Farklı teknoloji alanlarına yapmasıyla ünlü olan Google, bu sefer ünlü kıyafet üreticisi Levi's ile birlikte üzerilerinde çalıştıkları projenin sonuna geldi. Verilen bilgilere göre geliştirilen akıllı ceket, daha çok bisiklet sürücülerine hitap ediyor. Ceketin sol kol tarafında yer alan kısımda, telefonunuz ile bağlantı kurabilecek bir verici bulunmakta.

iOS ve Android destekli bu verici sayesinde akıllı ceket kullanıcıları, Jacquard uygulamasının yardımı ile mesaj atabilir, gideceğiniz lokasyonu sesli duyabilir, müziği kontrol edebilir ve sesli mesaj atabilirsiniz. Telefonu cekete koyduğunuzda cihaz şarj olabiliyor. Söylenenlere göre bu cihazın şarjı 2 hafta gidebiliyor.

Bu cihazı ceketten çıkardığınızda ise ceketi istediğiniz gibi yıkayabiliyorsunuz. 2 Ekim 2017 tarihinde satışa sunulacak olan bu cekeli levi.com üzerinden veya seçkin Levi's mağazalarından satın alabilirsiniz. Ceketin fiyatı 350 dolar olacak!