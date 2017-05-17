Akıllı saatler karşılaştırması!

Telefonların akıllanmasından sonra sıra saatlere gelmişti. Son 2 yıl içerisinde verimli olarak kullanabilecek seviyeye gelen akıllı saat pazarında Apple, Samsung, Huawei ve LG gibi dev firmalar kozlarını paylaşıyor.

Açıklanan kullanım rakamlarında Apple Watch'un üstünlüğü olsa da, Android cihazlar ile Apple Watch'un çalışmaması Android kullanıcıları farklı alternatiflere yönlendiriyor.

Biz de sizler için 2017 yılında tanıtılmış ve satışana başlanmış olan akıllı saat modellerini özelliklerine göre karşılaştırdık. Bakalım hangi akıllı saat ihtiyaçlarınıza uygun özelliklere sahip?

Listemizde Apple Watch series 1, Apple Watch series 2, Samsung Gear S3, LG Watch Style, Huawei Watch 2 ve LG Watch Sport yer alıyor.

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