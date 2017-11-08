Akıllı telefon pazarının lideri kim?

Strategy Analytics'ten yeni bir rapora göre, Apple, ABD pazarındaki akıllı telefon pazarında geçen yılın aynı ayına göre % 30,4'lük bir paya sahipken, üçüncü çeyrekte en üst noktayı elde etmeyi başardı. Cupertino şirketi geçen çeyrekte kaydedilen 13 milyona kıyasla üçüncü çeyrekte 12 milyon adet sattı.

Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a olan talep , müşterilerin iPhone X'i beklemeyi tercih etmesiyle karışık bir reaksiyonla karşı karşıya kaldı. Şimdi ise iPhone X piyasada mevcut. Apple, onuncu yıldönümü iPhone’a yeterli envanter olması koşuluyla özellikle tatil sezonunda, dördüncü çeyrek için akıllı telefon gönderilerinin sayısında bir artış bekliyor.

Samsung, geçen yılın aynı çeyreğinde 9.7 milyona kıyasla 9.9 milyon adet sevkiyat ve yüzde 25 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. ABD'de ikinci olmasına rağmen Koreli şirket, dünya çapında lider.

LG, ZTE ve Motorola ilk beş arasında yer aldı, ancak Motorola'nın sevkiyatları Birleşik Devletler'de neredeyse iki kat artarak 1,1 milyondan 2,1 milyona çıktı. Şirket uzun bir yol kat etti ve ABD akıllı telefon pazarının yüzde 5'ini elinde tuttu.