Alcatel, PLUS12 tablet ve akıllı telefonu IDOL4 Pro'yu tanıttı

TCL Communication, profesyonel kullanıcılardan gelen yoğun talebe yanıt olarak yeni PLUS 12 cihazını piyasaya sundu ve Windows 10 tutkunlarından ve Alcatel Sosyal Ağlarındaki kurumsal akıllı telefon kullanıcılarından gelen yoğun ilgiye karşılık IDOL4 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirdi.

PLUS 12 – Harika Mobil Ofis iş başında

Windows 10 ile çalışan PLUS 12, anı yaşarken işlerini de halletmek isteyen yoğun kullanıcılar için harika bir mobil ofis niteliğinde. PLUS12, 12-inç full HD ekranı, zarif ve modern estetiği ve nerede olursanız olun ihtiyacınız olan maksimum üretkenliğiyle profesyonel ihtiyaçlara yanıt verecek.

Hareket halindeyken bağlantıda kalın

Süper hızlı 4.5G/Wi-Fi bağlantısı ile PLUS 12 kullanıcılarına tam bir ofis deneyimi sunuyor. PLUS 12 ile iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilir, birlikte çalışabilir, belge ve sunumlar yaratabilir, e-book’unuzu okuyabilir, internette gezinebilir veya nerede olursanız olun, 12 inç full HD ekranıyla harika kalitedeki sunum videonuzu paylaşabilirsiniz. PLUS 12, yüksek kalite video-konferansı için 5MP ön kamera, yüksek sesli çift hoparlör ve dijital bir mikrofon ile donatılmış bulunuyor. Daha fazlası, PLUS 12, yenilikçi, ayrılabilir 4.5G LTE klavyesi ile 15 cihaza kadar Wi-Fi bağlantı noktası görevi görüyor.

Hareket halinde bile üretkenliğinizi koruyun

Intel Kurumsal Bölüm Başkan Yardımcısı ve Müşteri Bilişim Grubu Genel Müdürü Weng Kuan Tan cihazla ilgili şu açıklamayı yaptı: “2-in-1 cihaz, telefonlarıyla görüntülemek, yaratmak ve çalışmak isteyen kullanıcılara rahatlık ve iş başında sayısız çeşitlilik sunuyor. Intel Turnkey Solution temeli üzerine geliştirilen PLUS 12, mobil cihaza harika bir değerde performans getiren yeni Intel® Celeron N3350’in avantajını da çok iyi kullanıyor.”

PLUS 12 ayrıca hızlı, şifresiz giriş için Windows 10’un Windows Hello parmak izi, Windows Ink not alma programı ve dipnot gibi tüm kullanım özellikleriyle ön plana çıkıyor. Cihaz içinde arama yapma, görevleri tamamlama, hatırlatıcı ayarlama ve daha üretken çalışma için Cortana kişisel dijital asistan da mevcut. Üstelik PLUS 12, harici cihaz, fare, hoparlör, kulaklık, ikinci ekran gibi donanımsal çeşitliliklere bağlantı için, kullanıcıya PLUS 12, USB-C, USB-A, mikro-HDMI ve ses jakı gibi çoklu port özelliğini de sunuyor.

Modern ve profesyonel tasarım

Kompakt tasarımı ve sadece 990 gram ağırlığıyla PLUS 12, piyasadaki en hafif 12 inç 2-in-1 ürün olma özelliğine sahip. Profesyonel ve modern bir görünüm yaratan birinci sınıf zarif metal ön kabının yanı sıra, hem taşınabilir mobil cep ürünü arayanlar hem de tam manasıyla Windows 10’un üretici kapasitesine ihtiyaç duyanlar için ideal bir cihaz olarak öne çıkıyor.

IDOL4 Pro – PC benzeri üreticiliğin gücü ve kolaylığı

Alcatel, Windows 10’lu IDOL 4 Pro, cebinize PC benzeri performansı getiren harika Continuum özelliğiyle geliyor. Continuum ile, Windows 10’lu IDOL 4Pro telefonunuzu kullanırken, aynı anda masaüstü deneyimi için ikinci ekran, klavye ve fare özellikleriyle kusursuz bağlantı kurabilirsiniz. Windows 10’lu IDOL4 Pro, birinci kalite çift cam ve metal çerçeveli dizaynıyla mükemmel bir akıllı telefon özelliğine sahip.

Fiyat ve Ürüne ulaşım

Altın krom rengindeki IDOL4 Pro, Avrupa’da Haziran ayından itibaren 599 Euro’ya (önerilen perakende fiyatı), arduvaz (taş tahta) PLUS 12 ise 499 Euro’ya (önerilen perakende fiyatı) satışa sunulacak.