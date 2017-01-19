Uygun fiyatlı Alcatel POP 4S Türkiye'de satışa sunulacak!

Yenilikçi ve zengin özellikli akıllı telefonlarıyla Türkiye'ye dönen Alcatel markası, genç neslin ihtiyaçlarına uygun özellik ve tasarım öğeleriyle donatılan POP akıllı telefon ürün ailesinin en yeni üyesi POP 4S'i satışa sundu. Genç neslin gözdesi, gece selfie'si ustası Alcatel POP 4S Türkiye'de ise Şubat ayında satışa sunuluyor.

Alcatel POP 4S özellikleri

POP 4S, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile donatıldı. Büyük sensör ve ultra hızlı odaklama özellikleri sayesinde net, parlak görüntüler yakalanabiliyor ve özellikle geceleri çekilen selfie'lerde bu kalite hemen hissediliyor.

Alcatel POP 4S, sekiz çekirdekli işlemci ve 4.5G LTE Cat. 6 teknolojilerine sahip. Bu özellikler POP 4S'i, oyun deneyimi ve bağlantı işlevleri için güçlendiriyor. POP 4S, parmak izi tanıma özelliğiyle kişisel bilgileri de çok iyi koruyor.

Alcatel POP 4S, Şubat ayından itibaren 1099 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.