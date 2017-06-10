Aleyna Tilki - Cevapsız Çınlama YouTube'dan neden telif yedi?

Geçtiğimiz günlerde Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli şarkısı beat'inin farklı bir sanatçıya ait olması ve izinsiz kullanılmasından dolayı telif yemiş ve video klip YouTube'dan kaldırılmıştı. Bugün ise bir diğer popüler parça Aleyna Tilki - Cevapsız Çınlama YouTube'dan telif haklarından dolayı kaldırıldı. İşin ilginç tarafı ise Aleyna Tilki - Cevapsız Çınlama video klibine telif hakkı için itiraz edenin Aleyna Tilki olması. Peki, Aleyna Tilki neden telif yedi?

Aleyna Tilki neden telif yedi?

Konuyla ilgili Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki resmi Twitter hesaplarından açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Açıklamalara göre bu durum bir yanlışlıktan dolayı kaynaklanmış. Emrah Karaduman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Aleyna'nın telif attığı bir durum yok. Beraber gülüyoruz. YouTube'un bir açığı olsa gerek. Yarın ola hayrola" ifadelerini kullandı.

Tahminlere göre Aleyna Tilki isimli bir diğer YouTube kanalı videoyu trollemek için telif attı ve YouTube da bu kişiyi gerçek Aleyna Tilki sandığı için videoyu kaldırdı. Bakalım ilerleyen günlerde telif yiyen Cevapsız Çınlama videosu tekrar erişime açılacak mı?