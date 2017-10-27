Alphabet, gelirlerini arttırdı!

Google, geçtiğimiz yıllarda radikal bir karar almış ve Alphabet çatısı altında yer almaya başlamıştı. Alphabet, bugün 2017 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayarak, ne kadar doğru bir karar verdiklerini bir kez daha kanıtlamış oldu. Raporlara göre; Alphabet, 2017 itibariyle geçtiğimiz yıla göre tam %24 daha fazla gelir elde etti.

Buna ek olarak şirketin gelirleri tam %35 arttı. Raporda ayrıca; geçtiğimiz yıl 69.953 çalışanı olan Alphabet'in, bu yıl itibariyle yaklaşık 10.000 kişi daha işe alarak tam 78.101 çalışana sahip olduğu yer alıyor.

Alphabet'in CFO'su Per Ruth Porat konuyla ilgili olarak; "Yıllık %24'lük ciro ile müthiş bir çeyrek geçirdik. Bu da Google ve Diğer Bahisler'in güçlü yanlarını yansıtıyor. Hızımız, farklı düşünen insanlarımız ve ürünlerimiz, uzun yıllar süren yatırımların bir sonucudur." açıklamasında bulundu.

Son olarak 2 Ekim 2015'te kurulan Alphabet'in hisse başına 991.43 dolar hisse bedeline sahip olduğunu belirtelim.