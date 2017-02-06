Altyazı sitesi Altyazi.org kepenkleri indirdi!

Yabancı film ve diziler için altyazı paylaşma sitesi olan Altyazi.org sitesi sürpriz bir şekilde yayın hayatına son verdi.

06/02/2017 21:50

Türkiye'de Netflix, iTunes ve Blutv gibi yasal yollardan dizi ve film izleme hizmetleri faaliyet göstermediği yıllarda, Türkçe altyazı bulmak çok zordu. İşte tam da bu dönemde yayın hayatına başlayan altyazi.org sitesi, ülkemizde yabancı film ve dizi kültürünün oluşmasında büyük rol üstlenmişti.

Kullanıcıların yüklemiş olduğu altyazılar ile faaliyet gösteren ve hemen hemen neredeyse tüm dizi ve filmlerin altyazısının bulunduğu altyazi.org eski adıyla DiVX Planet, sürpriz bir şekilde yayın hayatına son verdi. Altyazi.org sitenin henüz neden kepenkleri indirdiği bilinmiyor.

Çeşitli forumlarda sitenin maddi sıkıntı çekmediği ve bu yüzden kapanmadığı dile getiriliyor. Henüz site yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmadığı belirtelim.

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    Yazar: Ender Öztürk

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