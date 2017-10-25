Amazon, 30 kilo esrar gönderdi!

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon, bugün ilginç bir olay ile gündeme geldi. Amazon, Amerika Birleşik Devletleri'nde Floridalı bir çifte yaklaşık 65 pound yani tam 30 kilogram ağırlığında esrar gönderdi. UPS kargo aracılığı ile gönderildiği söylenen bu esrar sonrası Amazon konuyla ilgili anında açıklama yaptı.

Floridalı çift, Amazon'dan plastik depolama kabı sipariş ettiğini ancak kargo geldiğinde şok olduklarını dile getiriyor. Esrar kurbanı çift, esrarları gördükten sonra direkt polise haber vermiş. Polislerin esrarlara el koymasından sonra, Amazon müşterisine 150 dolarlık hediye çeki göndermiş.

Amazon'un alışveriş politikasında esrarın taşınamayacağı ve satılamayacağı yazıyor. Bu olaydan sonra Amazon yetkilileri polis ile işbirliği yapacağını ve konuyu çözmek istediklerini açıkladı.