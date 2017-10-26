Amazon'dan nasıl alışveriş yapılır? (Rehber)

Amazon, geçtiğimiz haftalarda amazon.de sayfasını güncelleyerek Türkçe dil seçeneğine kavuşmuş ve Türkiye’ye uygun fiyatlar ile gönderim yapmaya başlamıştı. Yurtdışı alışverişlerinden çekinenler için hazırladığımız Amazon alışveriş rehberi içeriğimiz sayesinde; Amazon’dan nasıl alışveriş yapabileceğinizi öğrenecek, kargo fiyatları hakkında bilgi sahibi olacak ve ürünüm gümrükten geçer mi? sorunsalını ortadan kaldıracaksınız.

Amazon alışveriş rehberi

Amazon üyelik alma

1.Adım: İlk olarak aşağıdaki bağlantıyı kullanarak amazon.de üzerinden e-posta adresiniz ile siteye üye olmanız gerekiyor.

2.Adım: Amazon üyeliğinizi aldıktan sonra; sitenin üst bölümünde yer alan “Hesabım” bölümüne tıklayın.

3.Adım: Hesabım bölümünden “Adres Defterinizi Yönetin” seçeneğine tıklayın ve yeni adres gir diyerek evinizin veya iş yerinizin açık adresini eksiksiz olarak yazın.

4.Adım: Hesabım sayfasına tekrar geri dönün ve “Ödeme Araçları” bölümünden “Ödeme Araçlarınızı Yönetin” seçeneğine tıklayın.

5.Adım: Kredi kartı bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurun. Amazon’un; Visa/Delta/Electron/Master Card/American Express kredi kartlarını desteklediğini belirtelim.

Amazon’dan ürün alma ve ödeme yapma

1.Adım: Satın almak istediğiniz ürünü arama çubuğunu kullanarak aratın. Örneğin; Türkiye’de resmi olarak satılmayan ürün olan Nintendo 3DS yazın ve arama tuşuna basın.

2.Adım: Amazon.de 49 Euro ve üzerindeki ürünleri ücretsiz olarak Türkiye’ye kargoluyor. Bizim seçtiğimiz ürünün fiyatı ise bu içeriği hazırladığımız gün itibari ile 189 Euro. Ürünü sağ bölümden “Sepete ekle” seçeneğini kullanarak sepete ekleyin. Bazı ürünlerde 14.99 Euro karşılığında ekstra garanti yapılıyor. Bu seçenek çıkarsa “Hayır, teşekkürler” seçeneğine tıklayıp sepete gidin.

3.Adım: Alışverişi tamamla diyerek adres bilgilerinizin olduğu ekrana geçin.

4.Adım: Adres bilgilerinden sonra kargo seçeneğini seçin. Kargoya çok para ödememek için “AmazonGlobal Standart (4-7 iş günü)” seçeneğini işaretleyin.

5.Adım: Kargo bilgisinden sonra ödeme seçeneğinizi belirleyin ve devam et deyin.

6.Adım: Sipariş ver ekranında 189 Euro olan ürünümüzün fiyatının düştüğünü göreceksiniz. Ancak burada ürünün gümrüğe takılmaması için bir vergi ödenecek. Bu vergi Amazon tarafından sipariş verirken sizden peşin olarak alınıyor. Bu sayede ürününüzün fiyatı ne olursa olsun gümrük ile uğraşmıyorsunuz.

7.Adım: 189 Euro olan ürünümüzün gümrük vergisi 66 Euro olarak çıkıyor. Tabii bu vergi alacağınız ürünün fiyatına göre azalıp artabilir. Gümrük vergisi Amazon’da “İthalat Ücreti Depozitosu” olarak geçiyor.

8.Adım: Amazon, TL para birimine otomatik olarak çeviri yapıyor. Ancak bu çeviriciyi kapatmanızı öneriyoruz. 1 Euro şu an itibari ile 3.6 TL iken Amazon’un kur çeviricisi 1 Euro’yu 3.9 olarak alıyor. Amazon kur çeviriciyi kapatarak daha karlı çıkabilirsiniz. Euro olarak alışveriş yaptığınızda ise Amazon parayı sizden Euro olarak tahsil ediyor ve banka bunu otomatik olarak sizden TL olarak alıyor.

Amazon ürün takibi

1.Adım: Hesabım bölümden "Siparişlerim" seçeneğine tıklayın.

2.Adım: Siparişlerim bölümünden de "Kargo Takibi" seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Amazon'dan aldığınız ürün ya UPS ile ya da Yurtiçi Kargo ile dağıtıma çıkacaktır. Kargo Takibi bölümünden ürününüzün hangi firma ile geldiğini ve taşıma sürecinin hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.