Amazon Key ile kargocular evinize girebilecek!

Dünyanın en ünlü alışveriş platformu Amazon, teknolojinin gerisinde kalmamaya, daima ilerlemeye devam ediyor. Amazon, Alexa'dan sonra şimdi de Amazon Key adını verdiği yeni teknolojisini tanıttı. Amazon Key sayesinde artık kargocuların evde bulamadık olayı tarih olacak.

Kargoları dağıtmada drone'ları bile kullanan Amazon, şimdi de Key adını verdiği sistem ile evinizin kapılarını her daim kargoculara açıyor. Amazon Key, şirketin Cloud Cam adını taşıyan yeni kamerası ile çalışıyor. Kargocu evinize geldiğinde Wi-Fi üzerinden çalışan kameraya barkodu okutuyor ve merkeze bir istekte bulunuyor.

Zigbee adını taşıyan güvenlik protokolü ile çalışan Cloud Cam, Amazon Key ile iletişime geçiyor ve evinizin kapısını kargocuya açıyor. Evinizin kapısını kargoculara açan Amazon Key, eve hangi kargocunun kaçta girdiğini ve evde ne yaptığını Cloud Cam ile an ve an kayıt altına alıyor. Yani kargocunun evinide hırsızlık gibi illegal işler işlemesinin önüne geçiliyor.

Oldukça gelişmiş bir sistem olan Zigbee protokolü sayesinde Amazon Key kandırılmıyor. Sadece sistemin onayı ile açılan Amazon Key, şimdilik sadece 8 Kasım'da Amerika'da kullanıma sunulacak.