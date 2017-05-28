Amazon'dan Ramazan indirimi!

Amazon, Amazon.de olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru resmi olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı. 49 Euro ve üzerindeki alışverişlerde ücretsiz kargo imkanı sunan Amazon.de, şimdi de Ramazan ayına özel kampanyasını duyurdu. Amazon, Ramazan ayına özel indirim kuponu veriyor. Peki, bu indirim kuponunu kullanmak için şartlar neler?

Toplam sipariş tutarı en az 40 Euro olacak şekilde seçtiğiniz ürünleri alışveriş sepetine ekleyin. Alışverişi tamamlama adımında "Hediye kartı ya da promosyon kodu ekle" yazan kutucuğa "RAMAZAN" indirim kodunu girdiğinizde, 10 € indirim otomatik olarak sipariş tutarından düşülecek.

Bu kampanya 12.06.2017 tarihine kadar sürecek. Ancak kitaplar, takvimler, dijital ürünler, hediye kartları ve 3. taraf satıcılar tarafından satılan ürünler bu kampanya dışında yer alıyor. Ayrıca bu indirim kuponu sadece Türkiye'deki teslimat adreslerine özel olarak belirlenmiş.