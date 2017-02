Yeni God of War oyunu çok yakında geliyor! Yeni God of War oyunu, birçok PlayStation 4 oyuncusunu heyecanlandırmıştı. Bugün uzun süren God of War sessizliği bozuldu ve oyunun çıkış tarihi sızdı!

Yeni God of War oyunu çok yakında geliyor! 24/02/2017 10:35 Elimizde God of War'ın ne oynanış videosu, ne de sinematik video veya bir çıkış tarihi var. Geçtiğimiz günlerde, Kratos'u seslendiren ses sanatçısı, oyunun 2017 senesinde çıkacağını belirterek, herkesi heyecanlandırmıştı. Bugün buna benzer bir işaret de, Amazon tarafından geldi. Amazon, yeni God of War oyununu ön siparişe açtı ve çıkış tarihini 29 Aralık 2017 olarak belirtti. Bu tarihin 29 Aralık 2017 olması dikkat çekti. Çünkü bu demek oluyor ki, oyun 2017 senesi içerisinde çıkacak. En son buna benzer bir olay Red Dead Redemption 2 oyunu için yaşanmıştı. Oyun daha duyurulmadan, birçok satıcı, oyunu Red Dead Redemption 2 olarak satışa çıkartmıştı ve çıkış tarihini de 30 Eylül 2017 veya 31 Ekim 2017 olarak belirtmişti. Bu tarihler kesin değil tabii ki. Ancak oyunun resmi duyurusu yapıldı ve Rockstar Games, çıkış tarihini 2017'nin son çeyreği olarak belirtti. Başka bir tahmin de, PlayStation Almanya, bir süre önce Twitter adresinden bir anket yayınladı. Bu ankette, 2017 senesinde çıkacak, en merakla beklediğimiz oyunun hangisi olduğunu sordu. Horizon: Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 ve God of War olarak üç seçenek vardı. Ama bu anket paylaşıldıktan bir süre sonra kaldırıldı. Çünkü çıkış tarihi verilmişti. Yine de tüm bunları söylenti olarak görmekte fayda var. Hayal kırıklığına uğramak istemeyiz. Geliştiricilerden resmi çıkış tarihi beklemek daha doğru olacaktır.