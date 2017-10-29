Amazon'dan büyük kar!

Twitter'ın bu yılın 3. çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2.8 artarak 330 milyona ulaştı. Ancak geliri yüzde 4 düşüşle 590 milyon dolara indi. Amazon'un ise üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışla 43,7 milyar dolara yükseldi.

Beklentilerden daha iyi gelen bilanço rakamları ile yüzde 7lik bir yükseliş yaşayan Amazon hisseleri, kurucusu Jeff Bezos'un servetinin önemli ölçüde artmasını sağladı. Jeff Bezos'un serveti yaklaşık 90 milyar dolara çıktı ve Bill Gates'i geçip dünyanın en zengin iş adamı oldu.

İkinci sıraya düşen Bill Gates'i Berkshire Hathaway'in kurucu ve CEO'su Warren Buffett takip ediyor. Jeff Bezos bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Amazon'un büyümesi aynı hızıyla devam edecek gibi duruyor!