AMD - Intel ortaklığının ilk meyvesi!

İşlemcilerin dahili ekran kartlarında yıllardır iyi bir performans sergileyemeyen Intel, bu konuda AMD’nin gücünü kabul etti. ATI’yi satın alarak ekran kartı üreten iki büyük devden biri haline gelen AMD, bu tecrübesini dahili grafik birimlerinde de kullanmaya başlamıştı.

AMD, APU adını verdiği dahili grafiklerdeki büyük başarısıyla Sony Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One ve Xbox One X’in de içerisinde yer aldı. Yapılan açıklamayla birlikte iki büyük rakibin en iyi oldukları konularda birlikte çalışacağı açıklandı. HBM2 bellek kullanacak olan yeni çip, AMD ekran kartını ve Intel işlemciyi bünyesinde barındıracak. Platform, 2si1 cihazlar başta olmak üzere pek çok cihazda çok yüksek oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Kaby Lake-G kod adını taşıyan seri, Intel tarafından geliştirilen EMIB teknolojisi sayesinde iki büyük rakibi bir araya getirebiliyor. Bu teknoloji ve PCIe 3.0 teknolojisi sayesinde birlikte çalışabilen HBM2 bellekler, Intel CPU ve AMD GPU'yu bir arada sunacak. Şimdiye kadar sadece bilgisayar çizimlerini gördüğümüz platform, ilk kez kanlı canlı olarak karşımızda. Taşınabilir bilgisayarlar için üretilen platformun sızan görseli bir test anakartı üzerinde çalışıyor.

Notebook belleklerine sahip olan anakartta işlemci değiştirilemez olarak geliyor. Bellekler ise dikey olarak konumlandırılmış. Dikdörtgen şeklinde oldukça uzun bir yapıya sahip olan platformda GPU ile HBM2 bellekler, birbirine neredeyse yapışık şekilde duruyor. CPU ise onlardan daha uzakta ve farklı bir yapıda yerini alıyor.