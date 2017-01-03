AMD Radeon FreeSync 2 duyuruldu!

AMD, Radeon FreeSync 2 teknolojisinin 2017 yılının ilk yarısında kullanıcılar ile buluşacağını duyurdu. Seçili FreeSync 2 monitörler düşük gecikme süreleri, yüksek parlaklığa sahip pikseller, mükemmel siyah seviyeleri ve geniş renk gamutunu High Dynamic Range (HDR) içerikleri sunmak için bir arada harmanlıyor.

Buna ek olarak bütün FreeSync 2 monitörler Düşük Resim Kare Hızı Telafisi (LFC) teknolojisini destekliyor. Radeon FreeSync 2 teknolojisi ile oyuncular yazılım veya monitör üzerinde ayar yapmak zorunda kalmadan muhteşem bir tak kullan HDR oyun deneyimi yaşayacaklar.

Mevcut HDR taşıma formatları öncelikle ekran tarafından ton haritalaması gerçekleştirilen, televizyonlar için üretilmiş film içerikleri için tasarlanmıştır ve oyunlar için çoğunlukla kabul edilebilir seviyenin üzerinde gecikme sürelerine yol açar.

AMD’nin FreeSync 2 için geliştridiği yeni API’ı iş yükünü Radeon GPU’ya aktaran düşük gecikme süreli bir alternatif sunar. Bu alternatif oyunun ton haritalamasını direkt olarak ekranın parlaklığı, kontrastı ve renk alanına yapmasını sağlar. Radeon FreeSync 2 teknolojisi sRGB’ye kıyasla iki kat fazla parlaklık ve renk hacmi sunar.

FreeSync ve FreeSync 2 teknolojileri kullanıcılara çeşitli gelişmiş monitörler sunmak için beraber kullanılacaklar. DisplayPort HBR3 destekleyen ve 60Hz’nin de ötesinde UltraHD çözünürlük sunan Polaris mimarisi temelli Radeon RX serisi dahil olmak üzere bütün FreeSync uyumlu Radeon GPU’ları FreeSync 2 teknolojisini destekleyecek.