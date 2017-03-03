AMD Ryzen 7 dünya genelinde satışa sunuldu

AMD geliştirilmesi dört yıl ve binlerce saat süren, kamuoyu tarafından merakla beklenen yüksek performanslı masaüstü işlemcisi AMD Ryzen’in ilk üç modelini dünya genelinde kullanıcılara sundu.

Genel satış öncesi 180’den fazla küresel satıcı üzerinden kullanıcılara sunulan Ryzen işlemcileri ön satış rekorları kırdı. Yepyeni AMD “Zen” çekirdek mimarisi üzerine geliştirilen ilk işlemci olan Ryzen dünya genelinde PC oyuncuları, içerik üreticileri ve donanım tutkunlarına çoklu çekirdek performans liderliği sunuyor.

Erişim

2 Mart 2017 tarihinden itibaren satışa sunulan Ryzen işlemciler üç adet 8 çekirdekli Ryzen 7 modelinden oluşuyor. AMD 6 ve 4 çekirdekli Ryzen 5 işlemcilerini yılın ikinci çeyreğinde ve ana akım uygulamalara daha fazla performans sunması hedeflenen Ryzen 3 işlemcileri ise yıl içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Bütün Ryzen işlemcileri yeni AM4 platformunu destekleyecek.

Ryzen 7 işlemcilerin yanında AMD iki Ryzen 5 işlemcisinin de teknik özelliklerini duyurdu. Intel Core i5 7600K işlemcisinin karşısında konumlandırılan Ryzen 5 1600X gösterilen demoda çok izlekli işlemci testinde rakibinden %60 fazla performans gösteriyor.

Ürün Serisi Model Çekirdek İş Parçacığı Temel Saat Hızı (GHz) Turbo Saat Hızı (GHz) Dahili Soğutucu TDP(Watt) Erişim Ryzen 7 1800X 8 16 3.6 4.0 - 95 Şimdi Ryzen 7 1700X 8 16 3.4 3.8 - 95 Şimdi Ryzen 7 1700 8 16 3.0 3.7 Wraith Spire 65 Şimdi Ryzen 5 1600X 6 12 3.6 4.0 Wraith Spire 95 2. Çeyrek Ryzen 5 1500X 4 8 3.5 3.7 Wraith Spire 65 2. Çeyrek

Genel satışa ek olarak tüketiciler gelecek aylarda en iyi PC satıcılarından komple Ryzen sistem satın alabilecekler.

Çarpan Kilitsiz

Küresel basın, endüstri analistleri ve iş ortaklarının katıldığı bir etkinlikte demoları gerçekleştirilen Ryzen işlemcileri dünya rekorları kırdı. ASUS hız aşırtma uzmanı Jon “Elmor” Sandstrom, veteran hız aşırtmacı Petri “SF3D” Korhonen ve AMD Ryzen OC takımı AMD Ryzen 7 1800X işlemciyi 5.35GHz hızda çalıştırarak 8 çekirdekli işlemci kategorisinde rekor kırmayı başardı. Sıvı nitrojen soğutmalı Ryzen işlemcisi endüstri standardı Cinebench R15 ve R11.5 testlerini 2454 ve 27.50’lık sonuçlarla geçmeyi başardı.

Ücretsiz olarak sunulan Ryzen Master Software aracı CPU ayarları üzerinde kapsamlı kontrol sunarak kullanıcıların işlemcinin sunabileceği bütün performansı almasına fırsat sağlıyor