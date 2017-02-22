AMD Ryzen işlemciler satışa sunuluyor!

AMD, AMD Ryzen 7 masaüstü işlemcilerinin dünya genelinde 180’den fazla satış noktasında PC oyuncularının, içerik yaratıcılarının, bilgisayar tutkunlarının ve hayranların kullanımına sunulacağını duyurdu. 4 yıl ve 2 milyon mühendislik saatini aşkın bir süre zarfında geliştirilen Ryzen pazarı sarsmaya ve milyonlarca insanı yüksek performanslı kişisel bilgisayarlarla tanıştırmaya geliyor.

AMD Ryzen 7 neler sunuyor?

AMD, Ryzen 7 masaüstü işlemci ürün ailesini küresel basın, endüstri analistleri ve iş ortaklarının katılımı ile gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıttı. 8 çekirdek ve 16 izlekli olarak AM4 platformunda geliştirilen Ryzen işlemciler PC oyuncuları, içerik üreticileri ve bilgisayar tutkunlarına özel olarak tasarlandı.

AMD’nin canlı demolarda sunduğu performansa göre amiral gemisi Ryzen 7 1800X dünyanın en yüksek1 performanslı 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olurken Ryzen 7 1700 ise dünyanın en düşük güç tüketen2 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olarak dikkat çekti.

Ürün demolarında Ryzen 7 1800X benzer konfigürasyonlara sahip 8 çekirdekli ve 16 izlekli Intel Core i7-6900K’yı Cinebench R15 çoklu izlek ve Handbrake temelli video kodlama performans testlerinde geride bırakırken, 4K oyun performansı ise benzer seviyelerde seyrediyor.

Yeni AMD termal çözümleri

AMD Ryzen kullanıcılarına, özgün Wraith soğutma çözümlerinin üstüne geliştirdiği Wraith Spire ve Wraith Stealth soğutucuları sunacak. R7 serisinin soğutucu ile gelen tek modeli 32 desibel sessizlikte üstün soğutma performansı sunan Wraith Spire ile satılacak.

Ryzen işlemciler 2 Mart tarihinden itibaren dünya genelinde satışa sunulacak. Ryzen 7 1800X fiyatı 529 dolar, Ryzen 1700X fiyatı 419 dolar ve Ryzen 7 1700 fiyatı ise 349 dolar olarak belirlendi.