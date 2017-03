AMD'den yeni iş birlikleri

GDC kapsamında bir sunum gerçekleştiren AMD iki yeni iş birliğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni Vega grafik mimarisi kullanacak grafik yongaları güçlü oyun sistemine sahip olmayan ancak oyunları en güçlü makinaların performansıyla oynamak isteyenlere yönelik servis veren LiquidSky platformunda kullanılacak. AMD ayrıca The Elder Scrolls serisi, Fallout 3 ve 4, DOOM, Wolfenstein: The New Order, Quake, ve Dishonored oyunlarının yapımcısı Bethesda ile gerçekleştireceği teknoloji işbirliğini de duyurdu.

Gerçekleştirilen açıklamaya göre, halihazırda 1.4 milyon beta kullanıcıya Android telefon veya tablet, düşük özellikli Windows, Mac ve Linux sistemlerde hizmet veren LiquidSky, bu kullanıcıların diledikleri zaman ve yerde Vega mimarisinin gücünden faydalanmalarına olanak ağlayacak. Vega’nın güçlü “Radeon Virtualized Encode” özelliği üstüne kurulan bu ortaklık sayesinde kullanıcılar aylık düşük bir abonelik ücreti karşılığında en üst seviye performans sunan bilgisayarların gücünü istedikleri yerden kullanabilecekler. 14nm üretim süreci ile geliştirilen Vega grafik mimarisi yeni nesil üst seviye Radeon grafik kartlarında kullanılacak. Vega grafik yongaları Radeon Virtualized Encode gibi benzersiz özellikleri ile bulut temelli yayın hizmetlerini kalite, kararlılık ve güvenirlik konularında bir üst seviyeye taşıyacak.

Vega mimarisi temelli GPU ürünlerinin 2017 yılının ikinci çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor.

Yakın geçmişte DOOM’un Vulkan API entegrasyonu ile başarılı bir ortaklık gerçekleştiren Bethesda ve AMD bu birlikteliklerini başka oyunlarda da sürdürmeye karar verdi. Çok oyunlu bu yeni anlaşma, yeni oyunlara Vulkan gibi düşük iş yüklü API’larının entegrasyonuna ek olarak AMD’nin yeni Ryzen CPU ve Radeon GPU’larının ve AMD sunucu çözümlerinin Bethesda tarafından kullanılmasını kapsıyor. Bu anlaşma ile iki şirketin donanım, yazılım ve oyun geliştirme yeteneklerini birleştirerek Bethesda’da görev alan içerik geliştirme dahilerinin gelecek donanım mimarilerini kullanarak yepyeni deneyimler sunmaları hedefleniyor.

