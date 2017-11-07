Amerika Yüksek Mahkemesi Samsung'u reddetti!

Apple'ın Samsung'a karşı 2014 yılında açtığı ve ekran teknolojilerini konu alan patent davası Apple lehinde sonuçlanmıştı. Karara göre Samsung, Apple'a 120 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Bunun üzerine Güney Koreli teknoloji devi, kararın iptali için mahkeme mahkeme gezdi ve sonunda en yüksek merci Amerika Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Yoğun bir mahkeme süreci ve delillerin incelenmesinin ardından Yüksek Mahkeme, Samsung'un talebinin reddi yönünde karar verdi. Samsung, patent mahkemesinin hakimlerinin tüm delilleri değerlendirmediğini savunmuyor. Şirket avukatları, Yüksek Mahkeme yargıçlarının patentlerle ilgili kanunlara uygun hareket etmediklerini iddia ediyor.

Samsung ve Apple 2007 yılından itibaren patent ihlalleri iddialarıyla birbirlerine dava açıyorlar. Derbi maç misali, bu davaların bazılarını Samsung bazılarını Apple kazanıyor. Yani bilişim devleri sadece sahada değil; mahkeme koridorlarında da sürekli karşı karşıya.