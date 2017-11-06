Amerikalı Senatör, Rusya'ya misilleme yapmak istiyor!

Amerikalı Senatör Mitch McConnell bolca Anti-Rus propagandası içeren konuşmasında, Silikon Vadisi'ndeki dev şirketleri, Rusya'ya misilleme yapmak için yardıma çağıran ifadeler kullandı. Senatör özellikle Facebook, Twitter ve Google gibi firmalardan yardım talep etti.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya servislerinin "göreve davet edilmesinin" ardındaki amaç pek de açık değil. Senatör, geçtiğimiz hafta Facebook, Twitter ve Google yöneticilerini bir toplantıya çağırmış ama hiçbir şirket, toplantıya üst düzey yönetici bazında katılım göstermemişti.

İlginç çıkışlarıyla tanınan Mitch McConnell ise hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş ve "bilişim devlerinin kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini" savundu.

Amerika ve Rusya arasındaki siber savaş, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla doruğa ulaşmıştı. Söz konusu süreçten beri ABD ve Rusya arasında siber soğuk savaş başladı.