Amiral gemisi katili OnePlus 5 testlerde hile yapıyor!

OnePlus, yeni OnePlus 5 ile eski hilelerinden bazılarına geri döndü. Çünkü XDA Geliştiricileri, benchmark testleri sırasında telefonu biraz 'doping' ile yakaladı. OnePlus 5 inceleme birimi tarafından yayınlanan raporlara göre, Snapdragon 835 işlemcinin testler sırasında performansını en üst düzeye çıkarmak için bir mekanizma kullanılıyor. Akıllı telefon normal günlük kullanımda aynı performans seviyesini koruyamayacağı için bu bir problem. Bu nedenle kullanıcılar teorik zirve gücü tarafından yanlış yönlendiriliyor.

Söz konusu mekanizma Snapdragon 835'in sekiz çekirdekli CPU düzenlemesindeki dört çekirdeği, sürekli yüke uygun olarak gerçekleşen gerekli hız sınırlaması olmaksızın, maksimum 1.9GHz frekansında sabit tutuyor. XDA araştırmasında, bu mekanizmanın devre dışı bırakıldığında, söz konusu çekirdeklerin maksimum 1.9GHz frekansında yalnızca % 24.4'lük bir sürede çalıştığını keşfetti. Yeniden etkinleştirildiğinde, çekirdeğin zamanının % 95'inin 1.9GHz'ye ulaşması çok büyük bir fark.

Bu hile sayesinde Oneplus 5, testlerde en yüksek puanı alacak ve kullanıcıların telefonu alması için daha cazip hale gelecek. Her ne kadar hızlı ve güçlü bir telefon olsa da, gerçek kullanımda bu olağan üstü yüksek performansı sergilemeyecek.