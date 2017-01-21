Amiral gemisi Huawei P10 sızdı!

Huawei, 26 Şubat tarihinde Barcelona'da düzenlenecek olan Mobile World Congress 2017 etkinliğinde amiral gemisi telefon modellerini tanıtacaktı. Huawei P10 olması beklenen bu telefon MWC 2017 öncesi kanlı canlı karşımıza çıktı. Huawei P9'un tasarımını andıran P10, arka bölümün tasarımında yapılan sadeleştirme sayesinde daha estetik görünüyor.

Huawei P10 modelinde görünen göre arka yüzeyde parmak izi okuyucusu olmayacak. Ancak bu özellik artık kaldırılmayacağı için muhtemelen ön yüzeyde parmak izi okuyucusunu yer alacaktır. Huawei'nin Huawei P10 ve Huawei P10 Plus modelleri ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Telefonların özellikleri ise amiral gemisine yakışır şekilde olacak.

Huawei P10'un, Kirin 960 yonga setine, 4 GB veya 6 GB RAM'e ve 2K çözünürlüğünde kavisli ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın arka bölümünde ise 2 adet kamera ve LED flaş yer alacak. Ancak şimdilik kameraların kaç Megapiksel çözünürlüğünde olacağı bilinmiyor. Leica işbirliği ile geliştirilecek olan Huawei P10'un kamerası, yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.