Amiral gemisi Nokia 9 onaylandı!

Model numarası TA-1054 olan gizemli bir Nokia telefon, Çin'de 3C sertifikası aldı. Spekülasyonlar, bu telefonun Nokia 9 amiral gemisi telefonu olarak tanıtılacağını söylüyor.

Eylül ayında Nokia TA-1041 ve TA-1042 Çin'de sertifikalandırıldı. TA-1041 Nokia 7 olarak piyasaya çıktı, ancak Nokia TA-1042 hala tanıtılmadı. Söylentilere göre, Nokia 7'nin bir varyantı olabilir. Ancak, yeni keşfedilen Nokia TA-1054, tanıtılması beklenen Nokia 9 gibi görünüyor, çünkü başka tanıtılması beklenen herhangi bir Nokia marka telefon yok.

Önceki raporlar, Nokia 9'un Nokia 8'den daha iyi tasarlanmış bir amiral gemisi olacağını ortaya çıkardı. Sızdırılmış görüntüleri zaten ortaya çıktı ve bu da akıllı telefonun çift kenar eğik ekranı ile geleceğini gösteriyor. Çerçevelerin daha az olduğu bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

2017 yılının diğer amiral gemileri gibi Snapdragon 835 işlemcinin de, Nokia 9 cep telefonunun gücünü artırmak için yer alacağı söyleniyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine ulaşabilir ve 128 GB'lıkdahili bir depolama alanına sahip olma ihtimali de yüksektir. Telefonun arka tarafında çift kamera sistemi bulunması bekleniyor. Söylentiler Nokia 9'un Avrupa pazarlarında 749 avro fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Sonraki sayfalarda Nokia 9'un render görüntülerini ve videosunu inceleyebilirsiniz.