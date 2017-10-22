Amiral gemisi Nokia 9 sızdırıldı

HMD'nin ilk gerçek amiral gemisi akıllı telefonuna, yani Nokia 8'e çok fazla sıcak bakmıyorsanız, Finli şirketten gelecek bir sonraki üst düzey telefonu beğenebilirsiniz.

Telefon piyasada Nokia 9 olarak satışa sunulacak ancak HMD, önümüzdeki yılın başlarında duyuru yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, HMD'nin gelecek amiral gemisi hakkındaki bilgiler, CAD dosyalarına dayanan bir dizi resimle birlikte zaten sızdırıldı.

Son zamanlarda, Nokia 9'un arka kasasını gösterdiği iddia edilen bir resim, doğrudan Çin'den sızdırıldı. Görüntü, çift kamera ayarı ve parmak izi algılayıcının birincil kameranın altına yerleştirilmesi gibi, birkaç hafta önce ortaya çıkan telefonla ilgili birkaç ayrıntıyı doğruluyor.

HMD'nin telefonun dış kasası için hangi materyali kullanacağı halen net değil ancak görüntüde parlak arka kapak görülüyor. Arka plakanın alt ve üst tarafları resimde görünmüyor ancak söylenti Nokia 9’un 3.5mm jack bağlantı noktasını USB Type-C ile değiştireceği yönünde.

Telefonun geri kalan özellikler arasında, Quad HD çözünürlüklü 18:9 en / boy oranı ile 5.5-inç AMOLED ekran ve Android 8.0 Oreo özelliğini içeriyor. Önceki raporlarda, bir sonraki Nokia amiral gemisinin piyasaya sürülen diğer benzer cihazlarınkinden biraz daha az 750 €'ya mal olacağı da iddia edildi.

Sonraki sayfalarda Nokia 9'un render görüntülerini ve videosunu inceleyebilirsiniz.