Ankara'da Huawei teknik servisi açıldı

Huawei, inovasyona verdiği önem ile yarattığı yenilikçi ürünlerin yanı sıra kullanıcılarına ayrıcalıklı satış sonrası hizmet sunduğu yeni servis noktasını, Ankara’ da hizmete açtı.

Avantajlı satış sonrası hizmetleri, Huawei yeni servis noktasında kullanıcılara yenilikçi deneyim alanları sunuyor. Bu hizmetler dahilinde kullanıcılar örnek cihazları deneyimleyebilmenin yanı sıra cihazlarının tamir süreçlerini izleme imkanı da bulacaklar.

Akıllı telefon sektöründe Türkiye’de bir ilk olan, kullanıcıların telefonlarının kapılarından alıp kapılarına teslim edildiği ‘’kapıdan kapıya servis’’ hizmeti, Ankara servis noktasında da sunulmaya devam edilecek. Kullanıcıların bu kolaylıktan yararlanmak ve VIP hizmet ayrıcalığını yaşamak için Huawei Destek Hattı’ndan (444 7 988) randevu almaları yeterli olacak.