Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dün sunan Samsung, Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak akıllı telefonlarını da açıkladı. 2017 yılı içerisinde Android Nougat güncellemesini sunmayı hedefleyen Samsung, bu sefer farklı bir politika izleyip, ilk etapta orta ve üst segment telefonlarına güncellemeyi yayınlayacak. Peki, Android 7.0 Nougat alacak Samsung telefonlar hangileri?
Android 7.0 Nougat alacak Samsung modelleri
Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak Samsung modelleri arasında; Galaxy S7, Galaxy S7 edge ve Galaxy S7 active gibi amiral gemisi modellerin yanında orta ve üst düzey modeller de yer alıyor.
Galaxy S7
Galaxy S7 edge
Galaxy S7 Active
Galaxy Note 5
Galaxy S6
Galaxy S6 edge
Galaxy S6 edge+
Galaxy S6 Active
Galaxy A3 (2016 - 2017)
Galaxy A5 (2016 - 2017)
Galaxy A7 (2016 - 2017)
Galaxy A8
Galaxy A9/A9 Pro
Galaxy Tab S2
Bu modellerin kesin olarak ne zaman güncelleme alacağı bilinmiyor. Ancak açıklamalara göre; Samsung'un 2017 yılı içerisinde güncelleme sunma gibi bir planı bulunuyor. Bakalım güncelleme konusunda son dönemde kötü şöhretinden kurtulan Samsung, bu yükselişini 2017'de devam ettirebilecek mi?
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