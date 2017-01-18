Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dün sunan Samsung, Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak akıllı telefonlarını da açıkladı. 2017 yılı içerisinde Android Nougat güncellemesini sunmayı hedefleyen Samsung, bu sefer farklı bir politika izleyip, ilk etapta orta ve üst segment telefonlarına güncellemeyi yayınlayacak. Peki, Android 7.0 Nougat alacak Samsung telefonlar hangileri?

Android 7.0 Nougat alacak Samsung modelleri

Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak Samsung modelleri arasında; Galaxy S7, Galaxy S7 edge ve Galaxy S7 active gibi amiral gemisi modellerin yanında orta ve üst düzey modeller de yer alıyor.

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S7 Active

Galaxy Note 5

Galaxy S6

Galaxy S6 edge

Galaxy S6 edge+

Galaxy S6 Active

Galaxy A3 (2016 - 2017)

Galaxy A5 (2016 - 2017)

Galaxy A7 (2016 - 2017)

Galaxy A8

Galaxy A9/A9 Pro

Galaxy Tab S2

Bu modellerin kesin olarak ne zaman güncelleme alacağı bilinmiyor. Ancak açıklamalara göre; Samsung'un 2017 yılı içerisinde güncelleme sunma gibi bir planı bulunuyor. Bakalım güncelleme konusunda son dönemde kötü şöhretinden kurtulan Samsung, bu yükselişini 2017'de devam ettirebilecek mi?