Android 7.1.2 Nougat Beta yayınlandı

Google, Mayıs ayında düzenleyeceği Google I/O 2017 etkinliğinde yeni Android sürümü ile karşımıza çıkacak. Ancak Google yeni Android sürümünden önce Android 7.0'da yaşanan sorunları çözmek için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Google, şimdi de Android 7.1.2 Nougat Beta sürümünü geliştiricilerin beğenisine sundu.

Android 7.1.2 Nougat Beta güncellemesi ile sistemde yaşanan bir takım küçük sorunların giderilmesinin yanında performans iyileştirmelerinin de yapıldığı söyleniyor. Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player ve Pixel C modellerine gelen Android 7.1.2 Nougat Beta güncellemesi ne zaman nihai sürüme ulaşacak henüz bilinmiyor.

Listede Android 7.0 Nougat güncellemesinde olduğu gibi Google Nexus 6 yine yer almıyor. Ancak ilerleyen günlerde Nexus 6 için de Beta güncellemesi yayınlanacaktır.

Eğer listede yer alan modellerden birini kullanıyor ve Android 7.1.2 sürümünü test etmek istiyorsanız, aşağıdaki linkten Beta sürümünü indirip cihazınıza kurabilirsiniz.