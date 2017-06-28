Android 8.0 alacak Samsung modelleri açıklandı!

Google, uzun bir süredir Android 8.0 O güncellemesinin test sürüşünü gerçekleştiriyor. 2017 sonuna doğru başta Pixel ve Nexus modellerine gelecek olan Android 8.0 güncellemesi için 3. parti cepheden ilk hamle Samsung'dan geldi. Samsung, bugün Android 8.0 alacak Galaxy modellerini listeledi.
--> Google'a rekor ceza!
Android 8.0 alacak Samsung modelleri arasında listenin ilk sıralarında amiral gemisi modelleri yer alıyor. Ancak daha 2 yıl önce tanıtılan Galaxy S6'nın ve Note5'in Android 8.0 almayacak olması, Samsung'u güncelleme konsunda tercih edenleri yeniden hüsrana uğratacak gibi duruyor.
Android 8.0 alacak Galaxy modelleri
- Galaxy S8
- Galaxy S8 +
- Galaxy Note 8
- Galaxy S7
- Galaxy S7 Edge
- Galaxy S7 Active
- Galaxy A7 (2017)
- Galaxy A5 (2017)
- Galaxy A3 (2017)
- Galaxy J7 (2017)
- Galaxy J5 (2017)
- Galaxy Note FE
- Galaxy Tab S3
- Galaxy C9 Pro
- Galaxy C7 Pro
- Galaxy J7 Prime
Android 8.0 almayacak Galaxy modelleri
- Galaxy S6
- Galaxy Note 5
- Galaxy A7 (2016)
- Galaxy A5 (2016)
- Galaxy A3 (2016)
- Galaxy J3 (2016)
- Galaxy J2 (2016)
- Galaxy J1
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