Android 8.0 alacak Samsung modelleri açıklandı!

Google, uzun bir süredir Android 8.0 O güncellemesinin test sürüşünü gerçekleştiriyor. 2017 sonuna doğru başta Pixel ve Nexus modellerine gelecek olan Android 8.0 güncellemesi için 3. parti cepheden ilk hamle Samsung'dan geldi. Samsung, bugün Android 8.0 alacak Galaxy modellerini listeledi.

Android 8.0 alacak Samsung modelleri arasında listenin ilk sıralarında amiral gemisi modelleri yer alıyor. Ancak daha 2 yıl önce tanıtılan Galaxy S6'nın ve Note5'in Android 8.0 almayacak olması, Samsung'u güncelleme konsunda tercih edenleri yeniden hüsrana uğratacak gibi duruyor.

Android 8.0 alacak Galaxy modelleri

Galaxy S8

Galaxy S8 +

Galaxy Note 8

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Active

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A3 (2017)

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J5 (2017)

Galaxy Note FE

Galaxy Tab S3

Galaxy C9 Pro

Galaxy C7 Pro

Galaxy J7 Prime

Android 8.0 almayacak Galaxy modelleri