Android O geliştirici önizleme 3 sürümü yayınlandı

Google, geçtiğimiz ay düzenlediği Google I/O 2017 etkinliği sonrası Android O geliştirici önizleme 2 sürümünü yayınlamıştı. Android O için çalışmaları hızlandıran Google, bugün Android O geliştirici önizleme 3 sürümünü indirime sundu. Android O geliştirici önizleme 3 güncellemesi ile Android O'nun sürüm numarası da ortaya çıktı.

Android O tahmin ettiğimiz gibi Android 8.0 olacak. Ancak daha önce bu sürümün Android 7.2 olabileceği de söyleniyordu. Geliştirici önizleme 3 sürümü ile artık Android 8.0 resmen tescillenmiş oldu. Android 8.0 O geliştirici önizleme 3 güncellemesini başta; Google Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player ve Pixel C modelleri alıyor.

Aşağıdaki linkleri kullanarak cihazınıza uygun Android 8.0 O güncellemesini indirebilirsiniz.