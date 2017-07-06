Android 8.0 ile gelecek ilk Sony telefonu sızdı!

Google, yıl sonuna doğru testlerini sürdürmüş olduğu Android 8.0 O güncellemesini resmi olarak yayınlayacak. İlk etapta Google Pixel, Pixel XL ve Nexus modellerine gelecek olan Android 8.0 O için Sony de çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Bugün gelen sızıntı Android 8.0 ile gelecek ilk Xperia modelini gözler önüne seriyor.

Söylentilere göre; IFA 2017 etkinliğinde Sony sahne alacak ve G8441 kod adını taşıyan Xperia XZ1 modelini tanıtacak. Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM,19 megapiksel kamera ve 2K HDR ekran gibi gelişmiş özellikler ile gelecek olan Xperia XZ1, kutusundan Android 8.0 O sürümü ile çıkacak.

Xperia XZ1'in yanında G8341 kod adını taşıyan Xperia XZ1 Compact modeli de tanıtılacak. Bu telefon da kutusundan Android 8.0 ile çıkacak. Görünüşe göre Sony ilk Android 8.0 sürümü ile çıkış yapan firma olarak yıla damgasını vuracak. Bakalım Android 8.0 diğer telefonlara kaç ay sonra gelecek?