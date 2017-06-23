Android 8.0'ın resmi adı sızdı!

Şekerleme isimlerini çok seven Google, yıllardır Android sürümlerini bir tatlı ismi ile kodluyor. Android 7.0 Nougat'tan sonra gelen Android 8.0 O sürümünün hangi ismi taşıyacağını kestirmek çok zor değildi. Daha kod adı "O" olarak duyurulmasının ardından direkt Android 8.0 "Oreo" olacak denmişti. Ancak bugün gelen sızıntılar tüm ezberleri bozuyor.

Android 8.0'ın kaynak kodlarına ulaşan geliştiriciler, bu sürümün "oc-dev" olarak kodlandığını oraya çıkardı. Peki, buradaki OC ne anlama geliyor? OC'nin açılımının Oatmeal Cookie yani yulaf ezmesi olduğu tahmin ediliyor.

Android 7.0 ilk duyurulduğunda bu sürümün Nutella olacağı söylenmiş ancak Google bizi ters köşe yaparak bu sürümü Nougat olarak adlandırmıştı.

Tahminlerimize göre Google, Android 8.0 ile de bizleri ters köşe yapacak ve Oreo olarak bildiğimiz Android 8.0'ı Oatmeal Cookie olarak isimlendirecek. Yıl sonuna doğru Pixel ve Nexus cihazlarına gelecek olan Android 8.0 sürümü bakalım hangi şekerleme ismini taşıyacak?