Android 8.1 ile gelen yenilikler neler?

Google, Pixel modelleri için Android 8.1 Oreo güncellemesini indirime sundu. Android 8.1 Oreo geliştirici önizleme sürümü olan bu güncelleme, 2018'in başında Final sürümüne kavuşacak ve yine ilk etapta Pixel modellerine gelecek. Peki, Android 8.1 Oreo, kullanıcılara ne gibi yenilikler sunacak?

Android 8.1 ile gelen yenilikler

Otomatik tema seçeneği geliyor

Pixel modellerinde olan otomatik siyah ve beyaz tema seçeneği diğer Android telefonlarına da geliyor. Örneğin, siyah tonlarının hakim olduğu bir duvar kağıdı kullandığınızda, uygulama çekmecesi ve diğer sistem arayüzü otomatik olarak siyah temaya geçiş yapacak.

Ayarlar bölümünde arama çubuğu üste taşınıyor

Android 8.1 Oreo güncellemesi ile ayrıca, kullanıcıların ayarlara daha kolay erişmesini sağlayan ayarlar menüsünün üstünde bir arama çubuğu ekleniyor. Buraya dilediğinizi yazıp aratabilirsiniz.