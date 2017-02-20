Android 8'in adı belli oldu

Google, her yıl yeni Android sürümünü tanıtıyor ve bu Android sürümlerinin adı alfabetik sıraya göre gidiyor. En son Android Nougat duyurulduğuna göre şimdi sıra “O” harfinde.

Android ve Chrome OS kıdamli başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer , Twitter üzerinden, bununla alakalı kısa bir video yayınladı. Videoda baş rolde Oreo bisküvi bulunuyor ve Oreo, yeşil robotun bir sonraki işletim sistemi sürümünün adı olabilir. Bildiğiniz gibi Google, Android işletim sistemi sürümlerine hep tatlı adları veriyor. Muhtemelen şirket, yaptığı reklamdan dolayı da ücret alıyordur.