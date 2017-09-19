Android için en iyi para kazanma uygulamaları (2017)

Para kazanmanın farklı yollarından bahsederken akıllı telefonlar genellikle listede değildir. Akıllı telefonların satın alınması için maliyeti vardır, ardından aramalar, mesajlar ve internet için ödemeler yapmanız gerekir.

Peki akıllı telefonunuzdan gerçekten kazanç elde edebileceğiniz bölüm nerede? Aslında birkaç Android uygulamasıyla, cep telefonunuzdan kazanabilirsiniz. "Android için en iyi para kazanma uygulamaları " listesini sizler için hazırladık.

En İyi Para Kazandıran Uygulamalar 2017

Ancak, en iyi para kazanma uygulamaları hakkında konuşmadan önce , bu uygulamaların haftalarca birkaç gün içinde milyonlarca para kazandırmayacağını açıkça söylemeliyiz. Belki de cep faturalarını ve veri masraflarınızı karşılayacak kadar para kazanacaksınız.

Şimdi listeyi inceleyelim ve Android'de en iyi para kazanma uygulamaları hangilerinin olduğunu öğrenelim.

1. Buzzinga

Buzzinga uygulaması, uygulamaları indirmek ve incelemek için size ödül verir. Bu gibi görevler için puan alırsınız. Bu nedenle, uygulamaları ne kadar çok indirir ve incelersen alacağınız puan artar. Bu noktalar akıllı telefonlar, Ultra HD TV'ler, diğer gadget'lar ve hediye kartları için kullanılabilir.