Android Fast Pair özelliği ile Bluetooth seviye atlatıyor!

Google, mobil işletim sistemi Android için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de Android Fast Pair adını verdiği bir özelliği duyurdu. Bluetooth'a seviye atlattırcak olan Android Fast Pair özelliği ile artık cihazlar arasındaki eşleşme saniyeler içerisinde gerçekleşecek.

Android Fast Pair nedir?

Android Fast Pair özelliği ile aksesuarlarınızı Android telefonunuzun yanına yaklaştırdığınız anda eşleşme işlemi başlayacak. Bluetooth LE standartlarını taşıyan aksesuarlarda geçerli olacak bu özelliği ilk olarak Apple'ın AirPods ile kullanıma sunduğunun altını çizelim.

Bluetooth'a seviye atlattıran Android Fast Pair özelliğini kullanabilmek için Android 6.0 Marshmallow ve daha üstü bir Android sürümü kullanmanız gerekiyor. Ayrıca Play Store'dan Google Play Hizmetleri’nin de 11.7 veya daha üstü bir sürümü indirmiş olmalısınız.

Şimdilik Android Fast Pair özelliğini Pixel Buds ve Libratone Q Adapt On-Ear modellerinin desteklediğini ilerleyen dönemde Android Fast Pair destekli aksesuarların geleceğini belirtelim.