Android GO 1GB RAM ve altı telefonlar için geliyor!

Google, dün düzenlediği Google I/O 2017 geliştirici konferansında, 1GB veya daha az belleği olan düşük maliyetli Android cihazları için Android Go'yu duyurdu. Bu, Android O ve gelecek Android sürümlerine dahildir ve sorunsuz ve verimli bir yazılım deneyimi vaat ediyor. Aynı zamanda daha iyi veri yönetimine sahip. Daha iyi tasarruf sağlar ve ayrıca veri bittiğinde doğrudan veri ayarlarından yararlanmanıza izin verir.

Google açıklamasında, Android Go ile ilgili olarak şunları söyledi:

Android Go, sınırlı veri bağlantısına sahip ve birden fazla dili konuşan insanlarla alakalı özelliklerle tasarlanmıştır. Android OS, Google uygulamaları ve Google Play Store olmak üzere üç ana alanla hayata geçirilmektedir.

Google ayrıca, YouTube Go, Chrome veri koruyucusu ve Gboard gibi uygulamalar da dahil olmak üzere daha az bellek, depolama alanı ve mobil veri kullanmak için uygulamalar tasarlıyor.

Giriş seviyesindeki cihazlarda, Google Play Store, uygulamaları vurgulayarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak ve daha az bellek, depolama alanı ve mobil veri kullanan uygulamalar gibi bu cihazlar için özel olarak tasarlanmış olacak. Ayrıca, kullanıcılara tüm uygulamaya erişim hakkı tanınacak.

Bunların her üçü de 2018'den itibaren 1GB veya daha az hafızaya sahip tüm Android cihazları için tek bir deneyim olarak birlikte sunulacak.