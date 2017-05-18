Android, Google Play Protect ile daha güvenli

Google, Android'de güvenliği arttırmaya kararlı. Google I/O 2017 etkinliğinde tanıtılan Google Play Protect ile artık kullanıcıların güvenliğini üst seviyeye çıkarılıyor. Google Play Store'a entegre olarak gelecek olan Google Play Protect, telefonda yüklü olan uygulamaları tarıyor.

Android 8.0 Oreo sürümü ile gelecek olan Google Play Protect; cihazınızdaki uygulamaları tarayarak, güvenlik açığı olan ve zararlı yazılımları tespit edip ortadan kaldırıyor.

Ancak Google Play Protect'in verimli çalışabilmesi için cihazınıza yüklü olan uygulamaların direkt Google Play Store'dan yüklenmiş olması gerekiyor. Yani APK. dosyaları ile yüklediğini uygulamalar maalesef ki tarafama dışı bırakılıyor.

Bu özelliklere ek olarak; Google Android Device Manager uygulaması "Find My Device" olarak yeniden adlandırıldı. Eğer cihazınızı kaybederseniz Find My Device bölümünden cihazın son konumunu görüntüleyebilirsiniz.