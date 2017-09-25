Android güncellemeleri artık daha hızlı dağıtılacak!

Açık kaynaklı olmasından dolayı kullanıcılarına iOS'e göre daha esnek bir kullanım sunan Android, güncelleme konusunda maalesef ki çok geride kalıyordu. Hatta bu durumu Apple, etkinliklerinde dalga geçmek için bile kullanmıştı. Android'in son sürümü Oreo %2'lerde kullanıma sahipken, iOS 11 ise son gelen bilgilere göre %60'ı çoktan devirdi.

Google, nihayet iOS'in çok gerisinde kaldığı güncelleme konusunda bir hamle yapacağını açıkladı. Yenilenen Google Play Services sayesinde güncellemeler daha hızlı dağıtılacak. Google'ın üst düzey yetkilisi Elliott Hughes; Google Play Services’e getirilecek olan bir özellik ile en güncel Android sürümüne kavuşmanız artık çok daha kısa olacak açıklamasında bulundu.

Google Play Services'e gelecek olan yenilik henüz açıklanmadı. Ancak tahminlerimize göre Google, Android üreticilerine güncelleme dağıtımı konusunda hem yardımcı olacak hem de çok düşük ihtimal de olsa yaptırım uygulayacak. Bakalım 4.999 TL'ye satılan amiral gemisi Galaxy Note 8, bu özellik sayesinde Android Oreo güncellemesine 2017 bitmeden kavuşabilecek mi?