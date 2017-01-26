Android için bu VPN uygulamalarına dikkat!

Android için VPN uygulamaları her ne kadar işlevsel olarak görünse de, bazı VPN hizmetlerinin zararlı yazılım barındırdığını ortaya çıktı. Ücretli ve ücretsiz VPN uygulamaları arasında yapılan araştırmalar, güvenilir olmayan VPN sağlayıcılarının kullanılmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bir araştırma ekibi, Google Play'de yer alan birçok VPN uygulamasında güvenlik eksikliği konusunda bir uyarı yayınladı. Test edilen uygulamaların %38'i bir çeşit kötü amaçlı yazılım içeriyor. Araştırmalara göre ayrıca; VPN uygulamalarının %67'si ise internet trafiğinin üçüncü kişiler tarafından izlenmesini sağlıyor.

VPN uygulamalarında yer alan zararlı yazılımların oranına bakacak olursak; bu uygulamalar %43'ü Adware, %29'u Trojan, %17'si Malware, %6'sı Riskware ve %5'i Spyware içeriyor.

Zararlı VPN yazılımları arasında; OkVPN, SuperVPN, Betternet ve One Click VPN gibi yaygın olarak kullanılan uygulamalar yer alıyor.

Eğer internet trafiğinizin izlenmesini istemiyor ve şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamak istiyorsanız, aşağıda yer alan VPN uygulamalarını kullanmamanızı, VPN kullanacaksanız da güvenilir firmaları tercih etmenizi öneriyoruz.