Android için en iyi dövüş oyunları ile karşınızdayız. Sizler için seçtiğimiz dövüş oyunları grafikleri ve oynanabilirlikleri ile ön plana çıkıyor. AAA kalite dövüş oyunlarına yer verdiğimiz içeriğimizde sizleri telefon başına kitleyecek muhteşem yapımlar bekliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Android için en iyi dövüş oyunlarına geçelim.

Android için en iyi dövüş oyunları

Mortal Kombat X

Listemizin ilk sırasında Warner Bros.’un geliştirmiş olduğu Mortal Kombat X yer alıyor. Gerek grafikleri gerekse PC ve konsol platformundaki Mortal Kombat X oyunu ile senkronize bir şekilde çalışan Mortal Kombat X’te orijinal Mortal Kombat karakteri yer alıyor. Mobil için geliştirilen tek dokunuş adı verilen dövüş mekaniklerini başarılı bir şekilde sunan Mortal Kombat X’te onlarca yükseltme yer alıyor.

Bu yükseltmeler ile karakterinizin gücünü arttırabilir ve ilerledikçe zorlaşan bölümleri daha kolay bir şekilde geçebilirsiniz.