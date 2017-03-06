Android için en iyi dövüş oyunları

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi dövüş oyunlarını sizler için bir araya getirdik. En iyi dövüş oyunları ile mobil cihazlarınızda keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

06/03/2017 15:15

Android için en iyi dövüş oyunları ile karşınızdayız. Sizler için seçtiğimiz dövüş oyunları grafikleri ve oynanabilirlikleri ile ön plana çıkıyor. AAA kalite dövüş oyunlarına yer verdiğimiz içeriğimizde sizleri telefon başına kitleyecek muhteşem yapımlar bekliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Android için en iyi dövüş oyunlarına geçelim.

Android için en iyi dövüş oyunları

Mortal Kombat X

Listemizin ilk sırasında Warner Bros.’un geliştirmiş olduğu Mortal Kombat X yer alıyor. Gerek grafikleri gerekse PC ve konsol platformundaki Mortal Kombat X oyunu ile senkronize bir şekilde çalışan Mortal Kombat X’te orijinal Mortal Kombat karakteri yer alıyor. Mobil için geliştirilen tek dokunuş adı verilen dövüş mekaniklerini başarılı bir şekilde sunan Mortal Kombat X’te onlarca yükseltme yer alıyor.

Bu yükseltmeler ile karakterinizin gücünü arttırabilir ve ilerledikçe zorlaşan bölümleri daha kolay bir şekilde geçebilirsiniz.

Mortal Kombat X’i indirmek için tıklayın

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER