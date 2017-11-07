Android için Monument Valley 2 çıktı!

Apple'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 17 etkinliğinde ilk defa tanıtılan serinin devam oyunu Monument Valley 2, yaklaşık 3 aydır App Store'da yer alıyordu. Monument Valley 2'nin geliştiricisi USTWO Games geçtiğimiz ay Monument Valley 2'nin Android'e geleceğini müjdelemişti. USTWO bugün sözünü tuttu ve Android için Monument Valley 2'yi Play Store'da bugün yayınladı.

Perspektif bakış açısı ile beyin zorlayan bulmaca oyunu olan Monument Valley 2, serinin ilk oyununa göre çok kısa olması ile eleştiriliyor. Öngörülere göre Monument Valley 2 için çok yakında bir DLC paketi yayınlanacak ve yeni bölümler oyuna eklenecek.

Play Store'da 17,99 TL'ye satılan Monument Valley 2'yi aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Eğer bulmaca türündeki oyunları seviyorsanız Monument Valley 2'nin fiyatına aldırmaksızın satın almanızı tavsiye ediyoruz.